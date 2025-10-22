В Англия се борят срещу детската агресия с "арки с ножове" в училищата 

© SkyNews Нападенията с нож между деца не са проблем само у нас. През февруари тази година в Шефилд, Англия момче на име Харви губи живота си, именно към този начин.



След убийството на Харви, родителите му Каролайн и Марк Уилгус казаха пред Sky News, че искат да видят арки с ножове във "всички средни училища и колежи“.



Арката по същество представява металотърсач, през който се преминава.



Училището, в което се обучават 2000 ученици, е само на няколко мили от мястото, където е бил убит Харви.



След като семейство Уилгуз се свърза с тях, те решиха да инсталират арка от ножове.



Тя е описана от училищните ръководители като "успокояващ инструмент“ и "истински успех“.



"Наистина имаме късмет, че нямаме проблем с престъпления с нож, но сме начело с инициативите за защита“, казва г-жа Крук.



"В началото не мислех, че ни е нужен такъв“, казва 14-годишната Изи. "Но предполагам, че в училището на Харви също не биха си помислили така, а после наистина се случи.“



15-годишният Джо казва, че в началото е намерил арката с ножове за "плашеща“.



"Но след като го използвам няколко пъти“, казва той, "е все едно да минеш през врата“.



"И това е този допълнителен слой, в който се чувстваш сигурен в училище.“



След смъртта на Харви, тогавашният министър на вътрешните работи Ивет Купър заяви, че ще подкрепи училищата в използването на арки за ножове.



Но все още няма официална правителствена политика в Ангрия или национални насоки за тяхното използване.