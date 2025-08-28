ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Ужасяващо видео на стрелеца от Минеаполис: Дяволски рисунки и зловещи надписи
"Фокус" припомня, че по-рано се появиха и други стряскащи откъси от неговия манифест, в който изразява крайни възгледи.
Вчера 23-годишният Робин Уестман уби две деца на 8 и 10 годинки и рани 17 други при нападение в католическо училище в Минеаполис.
Дневникът му съдържа и редица други страховити рисунки и надписи на руски, с които е искал, най-вероятно, да покаже как се чувства и какво мисли. Съдържанието на манифеста включва проруски, протранссексуални, прокомунистически, антитръмпски, антихристиянски, антисемитски и антииндийски послания.
Властите съобщиха, че в дома му е бил намерен и голям арсенал от оръжия, обозначени с надписи.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа затрудни движението при един от входовете на Благоевград
13:28 / 26.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: