Увеличи се броят на жертвите на пожар в дом за възрастни в Тузла
Автор: Борислава Благоева 17:47Коментари (0)0
©
Най-малко 11 души загинаха при пожар, обхванал сградата на Дома за пенсионери в Тузла, в Източна Босна и Херцеговина (БиХ), вечерта на 4 ноември, съобщава Danas

Ранени са повече от 35 души са ранени, трима от които са в критично състояние, съобщи кметът на Тузла Зияд Лугавич рано сутринта.

Сред ранените са потребители и служители на Дома за пенсионери, както и полицаи, пожарникари и медицински работници, добави той.

Някои от ранените са в тежко състояние, съобщава Klix.ba.

Според първоначалната информация пожарът е избухнал на седмия етаж около 20:45 часа и се е разпространил бързо. 

Според информация на местните медии на този етаж са били настанени предимно трудноподвижни хора или такива на легло.

Мирсад Бакалович, директор на Дома за пенсионери, подаде оставка по време на извънредно заседание на градската администрация, свикано след трагедията.

