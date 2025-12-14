Associated press.
Демонстрацията, свикана от най-близкия съперник на Орбан, Петер Мадяр, дойде в отговор на видеоклипове, публикувани тази седмица, показващи служители на затвор за непълнолетни в Будапеща, които физически малтретират деца, настанени там. Бившият ръководител на съоръжението, който е в полицейски арест по подозрение в организиране на проституционна мрежа наред с други престъпления, също е обвинен, че е подлагал непълнолетни на физическо и сексуално насилие.
Въпреки извършените проверки, гражданите обвиняват правителството на Орбан, че не е предприело действия. Мадяр обвини правителството, че не защитава уязвимите деца, и призова Орбан да подаде оставка. Очаква се изборите да се проведат през април.
Много от демонстрантите вчера запалиха факли и започнаха да се изкачват към офисите на Орбан на хълма на замъка.
Злоупотребите с непълнолетни в държавни институции преди това са предизвиквали политическа криза за правителството на Орбан. През 2024 г. президентът на Унгария Каталин Новак и министърът на правосъдието Юдит Варга подадоха оставка на фона на обществено възмущение, произтичащо от подкрепата им за помилване на мъж, осъден за прикриване на случаи на сексуално насилие над деца в обществен дом за сираци.
