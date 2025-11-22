Украйна, с участието на страните от ЕС, започва преговори със САЩ по въпроса за възможните параметри на бъдещо мирно споразумение с Русия. Това заяви в своя канал в Telegram секретарят на Съвета за национална сигурност на Украйна (СНБО) Рустем Умеров."В тези дни в Швейцария, с участието на европейските партньори, започваме консултации между високопоставени служители на Украйна и САЩ относно възможните параметри на бъдещото мирно споразумение“, заявява той.Както отбелязва Умеров, Украйна подхожда към мирния процес "с ясно разбиране на своите интереси“.