Умеров обяви началото на преговори със САЩ за постигане на мирно споразумение с Русия
Ермак ще ръководи украинската делегация на предстоящите преговори за мир в Украйна
"В тези дни в Швейцария, с участието на европейските партньори, започваме консултации между високопоставени служители на Украйна и САЩ относно възможните параметри на бъдещото мирно споразумение“, заявява той.
Както отбелязва Умеров, Украйна подхожда към мирния процес "с ясно разбиране на своите интереси“.
