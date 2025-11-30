Европейская правда.
В 17:17 ч. българско време време Умеров поднови публикацията си за началото на преговорите, която пусна малко по рано, а след това изтри, публикувайки и снимка.
"В постоянен контакт съм с президента на Украйна. Имаме ясни директиви и приоритети - защита на украинските интереси, съществен диалог и движение напред въз основа на постигнатите в Женева постижения“, написа той.
Преди срещата държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че САЩ се стремят към такъв край на войната, който ще гарнатира,че в бъдеще "да няма такава война и Украйна да може да осигури просперитет за всички свои граждани“.
Ръководителят на украинската делегация благодари на президента на САЩ Доналд Тръмп за неговите мирни инициативи.
"През последните 10 месеца постигнахме значителен напредък, имаме значителна подкрепа. Сега обсъждаме бъдещето и сигурността на Украйна, за да не се повтори агресията срещу Украйна“, заяви Умеров.
Малко по-рано в неделя Умеров обяви началото на среща в САЩ между украинската делегация и американските представители относно стъпките за "постигане на достоен мир за Украйна“, а след това изтри публикацията.
Според ЕП изтриването на първата публикация се дължи на факта, че подготвеният проект е бил погрешно оповестен публично преди реалното начало на срещата.
Според Axios, на среща с украинската делегация в Маями в неделя САЩ се стремят да се споразумеят по два ключови въпроса, които остават нерешени - относно териториите и гаранциите за сигурност.
