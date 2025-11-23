Сподели close
Украинската делегация, която е в Швейцария, за да обсъди плана на Доналд Тръмп за прекратяване на войната с Русия, проведе среща с представители на Франция, Германия и Обединеното кралство, съобщи в неделя Андрий Ермак.

"Проведох първата среща със съветниците по националната сигурност на лидерите на Обединеното кралство, Франция и Германия. Следващата среща ще бъде с американската делегация“, съобщи в Telegram Андрий Ермак, ръководител на украинската президентска администрация, който оглавява делегацията.

В Женева, Швейцария, беше свикана среща, на която съветниците по националната сигурност от E3 - Франция, Великобритания и Германия - ще се срещнат с представители САЩ и Украйна за по-нататъшни дискусии.

Преди преговорите Володимир Зеленски заяви във видео обръщение към нацията, че украинските представители на преговорите "знаят как да защитят украинските национални интереси и точно какво е необходимо, за да се предотврат" ново нахлуване от страна на Русия.