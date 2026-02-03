Sky News.
Забраната бе наложена от изпълнителния орган на ФИФА заедно с управляващия орган на европейския футбол УЕФА в началото на пълномащабната инвазия на Владимир Путин в Украйна.
"ФОКУС" припомня, че по-рано Джани Инфантино обяви, че ръководството на Световната футболна централа (ФИФА) ще обмисли вариантите за отмяна на забраната за участие на руски отбори в международни състезания.
"Определено трябва да обмислим свалянето на санкциите", заяви Инфантино, "тази забрана не е постигнала нищо; тя само е породила повече разочарование и омраза".
На 2 февруари, от ФИФА съобщиха, че не планират отмяна на санкциите.
