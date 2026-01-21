ЗАРЕЖДАНЕ...
Уиткоф ще се срещне с Путин на 22 януари
"Руснаците са тези, които искат тази среща. И мисля, че това е важно изявление от тяхна страна“, отбелязва специалният представител на Тръмп.
Според дипломата, разговорите вече са насрочени, но точното място на провеждането им ще остане неразкрито засега.
