Ухапванията от морските костенурки зачестяват на плажовете в Гърция, предупреждават експертите

© Морските биолози отдават зачестилите нападения на морските костенурки срещу плувците на плажа Марати в Ханя, Крит, на това, че туристите и рибарите хранят животните, което променя естественото им поведение, съобщава eKathimerini.



Доктор Катерина Маниманаки от болницата в Ханя съобщи, че е лекувала множество пострадали през последните две години. "Костенурките нямат зъби, а много силни челюсти, които причиняват големи синини", казва тя.



Местната жителка описва как е била ухапана по бедрото, докато е излизала от водата. "Болката беше неописуема. Едва не припаднах", казва тя. Жената добавя, че се е наложило да бъде хоспитализирана заради инфектираните рани причинени от морската костенурка.



Експертът по дивата природа Димитрис Фитилис от природозащитната група "Арчелон" обясни, че храненето учи костенурките да свързват хората с храната. "Те започват да третират плувците като конкуренти за храната и се опитват да ги прогонят, като хапят", казва той.



Подобни инциденти са регистрирани и в други гръцки крайбрежни райони. Експертите съветват плувците да размахват ръцете и краката си под водата, за да изплашат приближаващите костенурки.