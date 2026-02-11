Ученик откри огън в техникум в Анапа, Русия. Това съобщи днес Министерството на вътрешните работи на Кубан. Трима души са ранени в резултат на стрелбата, предаваНападателят вече е задържан. Той е открил огън с неидентифицирано оръжие Според руски медии, очевидци съобщават, че е стрелял с пушка. Полиция и други служби работят на мястото на инцидента. Мотивът за действията на задържания се разследва.По-късно губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратьев съобщи в своя Telegram канал, че при стрелбата в техникума в Анапа е убит охранител. Той е попречил на нападателя да влезе в сградата и е извикал правоохранителните органи. Според него двама души са ранени.Прокуратурата на Кубан е започнала разследване на стрелбата.