|Учени предупреждават, че промените в климата могат да доведат азиатските тигрови комари при нас, а те причиняват опасни болести
Въпреки това при някои хора денгата може да протече по-тежко и да доведе до сериозни усложнения като кървене, рязко спадане на кръвното налягане и проблеми с органите, а в редки случаи може да се стигне до фатален изход. Поради своя потенциал за сериозни усложнения, болестта се следи внимателно в районите, където комарите разпространяват вируса.
Изследване в сп. Global Change Biology показва, че с климатичните промени денгата може да се разпространи по-северно и в Западна Европа, тъй като комарът намира нови подходящи места за живот.
Азиатският тигров комар снася яйцата си във вода, където ларвите се развиват при подходяща температура и по-късно се превръщат във възрастни комари, които могат да смучат кръв. Откакто е забелязан в Албания през 1979 г., комарът се е разпространил в Югозападна Европа и сега постепенно се движи на север, включително към Франция.
Изследователите са използвали модели за наблюдение на разпространението на комара, за да оценят къде климатичните условия ще му позволят да се установи. Те са открили, че при настоящите климатични промени много големи западноевропейски градове като Лондон, Виена, Страсбург и Франкфурт, вече имат подходящи условия за азиатския тигров комар. Въпреки че комарът все още не е достигнал тези градове, скоростта му на разпространение на север във Франция се е ускорила от около 6 км годишно през 2006 г. до около 20 км годишно през 2024 г.
Според оценките комарите могат да се установят във Франция в рамките на десет години и оттам биха могли лесно да достигнат Лондон, който вече предлага климатично подходящи условия за тях. Това показва, че разширяването на местообитанието на азиатския тигров комар заради климатичните промени представлява реален риск денгата да се превърне в здравен проблем и в Европа.
Освен денга треска, азиатският тигров комар пренася и вируса Зика и чикунгуня, пише Puls.bg. Вирусът Зика може да причини вродени малформации при бебета и обриви, температура и ставни болки при възрастни, а вирусът чикунгуня предизвиква силна треска, болки в ставите и мускулите, често продължаващи седмици или месеци. Тези продължителни симптоми значително затрудняват ежедневните дейности и качеството на живот на заразените.
И двата вируса нямат специфично лечение и превенцията основно се осъществява чрез предпазване от ухапвания от комари, като се използват репеленти, защитни дрехи и мрежи за прозорци и легла. Освен това, заразяването с тези вируси може да доведе до имунен отговор, който предлага частична защита при повторна инфекция. Въпреки това съществува риск и от по-тежки реакции, особено при денга треска, където повторното заразяване с различен щам може да увеличи тежестта на болестта.
