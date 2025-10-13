Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Учени предупредиха: Кораловите рифове в състояние на измиране
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:28Коментари (0)57
©
Глобалното затопляне води до преминаването на опасни прагове по-рано от очакваното. Кораловите рифове по света са в почти необратимо състояние на измиране – учените описаха това в понеделник като първата "преломна точка“ в разрушаването на екосистемите, причинено от климатичните промени, съобщава Ройтерс.

Предупреждението в доклада Global Tipping Points ("Глобални преломни точки“), изготвен от 160 изследователи от цял свят, бива отправено само няколко седмици преди тазгодишната климатична конференция COP30, която ще се проведе близо до тропическите гори на Амазония в Бразилия.

Същите тези тропически гори са изложени на риск от унищожение, ако средната глобална температура се повиши с повече от 1,5 градуса по Целзий спрямо прединдустриалните нива въз основа на текущите темпове на обезлесяване, се посочва в доклада, който ревизира надолу прогнозирания праг за Амазонка.

Друг повод за безпокойство, ако температурите продължат да се повишават, е заплахата от нарушаване на основното океанско течение, наречено Атлантическа меридионална циркулация (AMOC), което спомага за осигуряването на меки зими в Северна Европа.

"Промяната се случва бързо, трагично, в части от климата, биосферата“, казва ученът по околната среда Тим Лентън от Университета в Ексетър, който е водещ автор на доклада.

Има и положителни признаци

Лентън отбелязва и някои положителни признаци по отношение на постепенното изместване на изкопаемите горива, които са най-силен фактор за климатичните промени. Според данни на нестопанската организация Ember тази година за първи път възобновяемите енергийни източници са произвели повече електроенергия от въглищата.

"Никой не иска само да страда и да бъде безсилен“, коментира Лентън. "Все още имаме известна свобода на действие.“

Учените призоваха делегатите на конференцията COP30 през ноември да работят за намаляване на въглеродните емисии, които допринасят за затоплянето на климата.

Учените са изненадани от скоростта, с която се развиват промените в природата, като средните глобални температури вече са се повишили с 1,3-1,4 градуса по Целзий над средните стойности отпреди индустриализацията по данни на научните агенции на ООН и ЕС.

Най-топлите в историята

Последните две години бяха най-топлите в историята на Земята. В океана горещи вълни доведоха да избелването на 84% от световните рифове и в някои случаи до тяхното загиване. Кораловите рифове поддържат около една четвърт от морския живот.

За да се възстановят коралите, светът трябва да предприеме драстични мерки за борба с климатичните промени, за да се върнат температурите до ниво, което е само с 1 градус по-високо от средното за доиндустриалната епоха, предполагат учените.

"Новият доклад ясно показва, че всяка година обхватът и мащабът на негативните последици от климатичните промени се увеличават“, заяви Пеп Канадел, старши учен в Австралийския център за климатични науки CSIRO.

Към момента светът е напът да се затопли с около 3,1 градуса по Целзий през този век на базата на текущите политики.

източник: Investor.bg






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Благоевградчани, ако държите такива неща в дома си, ето как да се отървете
Благоевградчани, ако държите такива неща в дома си, ето как да се отървете
11:02 / 11.10.2025
Гуцанов: Не ми се вижда логично толкова много хора да имат ТЕЛК в България. Толкова ли сме болни като нация?
Гуцанов: Не ми се вижда логично толкова много хора да имат ТЕЛК в България. Толкова ли сме болни като нация?
11:17 / 11.10.2025
Проф. Стоянович: Днес, ако поискаш от българската жена да роди трето дете, е като да искаш слон да роди далматинец
Проф. Стоянович: Днес, ако поискаш от българската жена да роди трето дете, е като да искаш слон да роди далматинец
11:36 / 11.10.2025
Георгиев, НАП-Благоевград: Пенсиите, обезщетенията и добавките към тях ще се изплащат в евро, но това не изисква подписване на никакви нови документи
Георгиев, НАП-Благоевград: Пенсиите, обезщетенията и добавките към тях ще се изплащат в евро, но това не изисква подписване на никакви нови документи
10:47 / 11.10.2025
Българските икономисти са категорични: Стига заиграване със здравната вноска
Българските икономисти са категорични: Стига заиграване със здравната вноска
15:48 / 11.10.2025
Най-големият работодател в България: В 226 общини дава по-високи заплати от частниците
Най-големият работодател в България: В 226 общини дава по-високи заплати от частниците
08:24 / 11.10.2025
Предупреждение от първа степен за опасно време в Благоевград. Поривите на вятъра ще достигнат до 20-22 m/s
Предупреждение от първа степен за опасно време в Благоевград. Поривите на вятъра ще достигнат до 20-22 m/s
08:09 / 11.10.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Съмнения за купуване на гласове в пазарджишкото село Огняново
Природни стихии
Конфликт Израел-Газа
Животните на Фокус
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: