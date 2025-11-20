Yahoo.
Кадри от падането на красавицата заляха социалните мрежи, а цялата публика изтръпна от ужас, когато Хенри подцени ръба на сцената и падна, предизвиквайки вълна от възклицания и незабавна тревога.
Тя е била изнесена на носилка и отведена в болница "Паоло Рангсит", където е прекарала нощта под медицински надзор.
От организацията съобщиха, че Хенри не е получила животозастрашаващи наранявания, въпреки че лекарите продължават изследванията.
Президентът на конкурса Раул Роча написа в социалните мрежи: "Току-що напуснах болницата, където я лекуват. Бях там с нейното семейство. Тя е под добра грижа."
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.