UNIFIL: Израелски дронове пускат гранати близо до миротворци в Ливан

© Временните сили на ООН в Ливан (UNIFIL) съобщиха, че израелски дронове са пуснали четири гранати близо до миротворци, работещи за разчистване на пътни барикади, които възпрепятстват достъпа до позиция на ООН, във вторник сутринта близо до южната ливанска граница с Израел, пишат още от Al Jazeera.



"Това е една от най-сериозните атаки срещу персонала и имуществото на UNIFIL от споразумението за прекратяване на военните действия от ноември миналата година.



"Една граната е ударила на 20 метра, а три на около 100 метра от персонала и превозните средства на ООН," се казва oще в изявление на UNIFIL в сряда.



Арабската медия добавя, че "Израел нарушава споразумението за прекратяване на огъня от ноември 2024 г., постигнато с Хизбула, като извършва почти ежедневни атаки срещу Ливан, твърдейки, че е насочена към обекти и членове на Хизбула, но също така убивайки голям брой цивилни, разселвайки общности и разрушавайки инфраструктура и жилищни сгради".



UNIFIL съобщава, че израелската армия е била предварително информирана за работата си по разчистване на пътищата в района, югоизточно от село Марвахин.



"Всякакви действия, застрашаващи миротворците на ООН и техните активи, както и намеса в изпълнението на техните задачи, са неприемливи и представляват сериозно нарушение на Резолюция 1701 и международното право“, заявяват от UNIFIL, визирайки резолюцията, приета в края на войната през 2006 г. за спиране на военните действия между Израел и Хизбула.



Създаден през 1978 г., UNIFIL патрулира южната граница на Ливан с Израел.



Миналата седмица Съветът за сигурност на ООН единодушно удължи мироопазващата мисия в Ливан до края на 2026 г., след което ще започне едногодишно организирано и безопасно изтегляне.



Прекратяването на дейността на UNIFIL беше силно настоявано от Израел и Съединените щати, които обвиняват групата, че осигурява политическо прикритие за Хизбула след войната през 2006 г. и не работи за разоръжаването на Хизбула, въпреки че това не е заявената мисия на организацията на ООН.



Междувременно Израел продължава да окупира поне пет пункта на ливанска територия след нахлуването си в Южен Ливан миналия октомври. Споразумението за прекратяване на огъня, постигнато през ноември, предвижда израелските войски да се изтеглят от Южен Ливан, но това все още не се е случило.



Генералният секретар на Хизбула Наим Касем отхвърли нарастващия натиск за разоръжаване на групата, предупреждавайки, че суверенитетът на Ливан може да бъде постигнат само чрез прекратяване на израелската "агресия“, пишат от Al Jazeera.



Касем заяви миналия месец, че ливанското правителство първо трябва да гарантира, че Израел спазва споразумението за прекратяване на огъня от ноември 2024 г., преди да могат да се проведат преговори за национална отбранителна стратегия.



"Съпротивата ще остане като силна бариера, която пречи на Израел да постигне целите си, и Израел няма да може да остане в Ливан или да постигне експанзионистичния си проект чрез Ливан“, казва лидерът на Хизбула.



Той отхвърли предложенията на ливанското правителство и чуждестранните предложения за интегриране на арсенала на Хизбула в националната отбранителна стратегия, настоявайки, че Израел първо трябва да се изтегли от ливанската територия, да освободи затворници и да спре атаките.



Росица ЧИНОВА