ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|UNIFIL: Израелски дронове пускат гранати близо до миротворци в Ливан
"Това е една от най-сериозните атаки срещу персонала и имуществото на UNIFIL от споразумението за прекратяване на военните действия от ноември миналата година.
"Една граната е ударила на 20 метра, а три на около 100 метра от персонала и превозните средства на ООН," се казва oще в изявление на UNIFIL в сряда.
Арабската медия добавя, че "Израел нарушава споразумението за прекратяване на огъня от ноември 2024 г., постигнато с Хизбула, като извършва почти ежедневни атаки срещу Ливан, твърдейки, че е насочена към обекти и членове на Хизбула, но също така убивайки голям брой цивилни, разселвайки общности и разрушавайки инфраструктура и жилищни сгради".
UNIFIL съобщава, че израелската армия е била предварително информирана за работата си по разчистване на пътищата в района, югоизточно от село Марвахин.
"Всякакви действия, застрашаващи миротворците на ООН и техните активи, както и намеса в изпълнението на техните задачи, са неприемливи и представляват сериозно нарушение на Резолюция 1701 и международното право“, заявяват от UNIFIL, визирайки резолюцията, приета в края на войната през 2006 г. за спиране на военните действия между Израел и Хизбула.
Създаден през 1978 г., UNIFIL патрулира южната граница на Ливан с Израел.
Миналата седмица Съветът за сигурност на ООН единодушно удължи мироопазващата мисия в Ливан до края на 2026 г., след което ще започне едногодишно организирано и безопасно изтегляне.
Прекратяването на дейността на UNIFIL беше силно настоявано от Израел и Съединените щати, които обвиняват групата, че осигурява политическо прикритие за Хизбула след войната през 2006 г. и не работи за разоръжаването на Хизбула, въпреки че това не е заявената мисия на организацията на ООН.
Междувременно Израел продължава да окупира поне пет пункта на ливанска територия след нахлуването си в Южен Ливан миналия октомври. Споразумението за прекратяване на огъня, постигнато през ноември, предвижда израелските войски да се изтеглят от Южен Ливан, но това все още не се е случило.
Генералният секретар на Хизбула Наим Касем отхвърли нарастващия натиск за разоръжаване на групата, предупреждавайки, че суверенитетът на Ливан може да бъде постигнат само чрез прекратяване на израелската "агресия“, пишат от Al Jazeera.
Касем заяви миналия месец, че ливанското правителство първо трябва да гарантира, че Израел спазва споразумението за прекратяване на огъня от ноември 2024 г., преди да могат да се проведат преговори за национална отбранителна стратегия.
"Съпротивата ще остане като силна бариера, която пречи на Израел да постигне целите си, и Израел няма да може да остане в Ливан или да постигне експанзионистичния си проект чрез Ливан“, казва лидерът на Хизбула.
Той отхвърли предложенията на ливанското правителство и чуждестранните предложения за интегриране на арсенала на Хизбула в националната отбранителна стратегия, настоявайки, че Израел първо трябва да се изтегли от ливанската територия, да освободи затворници и да спре атаките.
Росица ЧИНОВА
|Още по темата:
|общо новини по темата: 503
|предишна страница [ 1/84 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
70-годишна благоевградчанка е в болница след побой от нейна родственица
12:02 / 01.09.2025
Истински ад на пътя към Кулата! Пътуващи съветват: Не тръгвайте!
14:28 / 01.09.2025
През септември изплащането на пенсиите ще се забави
10:56 / 01.09.2025
Брутално задръстване преди и в Кресненското дефиле в посока Гърция
16:28 / 01.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: