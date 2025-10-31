ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Тялото на заложник с българско гражданство е било предадено от ХАМАС на израелските власти
Военни представители са уведомили семействата им за развитието на събитията, след като съдебните експерти са приключили с идентификацията.
Барух е бил отвлечен от ХАМАС от кибуц Беери по време на нападението. Според военните, той е бил убит по време на неуспешна мисия на израелските отбранителни сили за спасяване на заложници през декември 2023 г.
От израелските отбранителни сили заявиха, че "окончателни заключения“ относно обстоятелствата около смъртта им ще бъдат направени след приключване на експертизите в съдебномедицинския институт "Абу Кабир“ в Тел Авив.
Купър е отвлечен от ХАМАС от дома си в кибуца Нир Оз на 7 октомври 2023 г. и според оценката на израелските въоръжени сили е бил убит в плен през февруари 2024 г. Израелските въоръжени сили потвърдиха смъртта му през юни 2024 г.
Това бе първият случай за девет дни, в който ХАМАС предаде телата на загинали заложници. Израел заяви, че групировката бави изпълнението на изискването да върне всички пленници, както е договорено в примирието, влязло в сила на 10 октомври. Останките на 11 загинали заложници все още се държат в Газа.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 552
|предишна страница [ 1/92 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
09:41 / 29.10.2025
Помагайте! 15-годишно момиче от Благоевград е в неизвестост
15:59 / 30.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: