Напускането на Катрин Ремлер, която бе юридически съветник на Белия дом по време на президентството на Барак Обама и съпредседател на комисията за управление на репутацията на Goldman Sachs, е част от вълна от оставки или уволнения на високопоставени служители, която последва публикуването на 30 януари на около три милиона документа от Министерството на правосъдието на САЩ, свързани с делото Епстийн.
Нейната оставка, която ще влезе в сила на 30 юни, последва публикуването на архиви, които включват електронна кореспонденция от години от лице с име "Kathy Ruemmler“, която в съобщенията се отнасяла към починалия финансов магнат като "чичо Джефри“. В имейл от 2018 г. "Кathy Ruemmler“ благодари на Епстийн за "прекрасен и внимателен“ подарък, а в съобщение от януари 2019 г. пише: "Днес чичо Джефри ме впечатли напълно! Боти, чанта и часовник“, описвайки подаръците, които е получила.
В писмена декларация, изпратена по електронна поща в четвъртък вечерта, тя заявява, че "моята отговорност е да поставям интересите на Goldman Sachs над всичко“ и че "с тъга“ е уведомила главния изпълнителен директор на банката Дейвид Соломон за намерението си "да напусна поста си на главен юридически директор и главен правен съветник“ на банката от Уолстрийт.
"Откакто се присъединих към Goldman Sachs преди шест години, за мен беше привилегия да допринеса за надзора на правните, институционалните и регулаторните въпроси на компанията, да укрепя силните процедури за управление на риска и да гарантирам, че работим в съответствие с основната ни ценност за почтеност във всичко, което правим“, заявява тя.
В своето изявление Дейвид Соломон определя Ремлер като "изключителен главен юридически съветник“ през целия си мандат в банката, като подчертава, че Goldman Sachs е "благодарна за нейния принос и мъдрите съвети по широк спектър от важни правни въпроси за компанията“. Той добавя, че "като една от най-уважаваните професионалисти в своята област, Катрин е била също така ментор и приятел на много от нашите служители и ще ни липсва. Приех нейната оставка и уважавам решението й“.
