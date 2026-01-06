Сподели close
Започваме да чуваме отзиви от лидери, които са били на срещата на коалицията на доброволците в Париж, пише SkyNews.

Полският премиер Доналд Туск заяви, че Украйна говори сериозно за постигане на компромис за прекратяване на войната си с Русия.

Туск добавя, че единството между Европа и САЩ изглежда е гарантирано след срещата.

Туск казва още, че коалицията на желаещите не очаква присъствието на полски войски в Украйна да бъде включено в каквито и да било гаранции за сигурност.