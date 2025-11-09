ЗАРЕЖДАНЕ...
|Турският външен министър ще посети САЩ в понеделник
Според информация, получена от агенция Anadolu, Фидан ще проведе срещи, за да обсъди двустранни и регионални въпроси.
За последно той посети САЩ през септември, когат придружи и турския президент Реджеп Тайип Ердоган за 80-ата сесия на Общото събрание на ООН.
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
10:18 / 08.11.2025
10:18 / 08.11.2025
Наръгаха млада жена в центъра на Благоевград
12:07 / 07.11.2025
12:07 / 07.11.2025
Честито на благоевградчани! Имаме си чисто нов булевард
19:14 / 07.11.2025
19:14 / 07.11.2025
