Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Министерството на националната отбрана на Турция съобщава, че военнен транспортен самолет C130, който е излетял от Азербайджан, за да се прибере в страната, се е разбил на границата между Грузия и Азербайджан, предава Hurriyet.

Започнали са спасителни операции в координация с азербайджанските и грузинските власти, посочват турските военни.

В изявлението се посочва още, че на борда на самолета са се намирали 20 души.

В изявление на грузинското Министерство на вътрешните работи се отбелязва, че самолетът не е изпратил никакви сигнали за бедствие.

Междувременно азербайджанският президент Илхам Алиев се е обадил по телефона на президента на Турция Реджеп Ердоган, за да изрази съболезнования във връзка с катастрофата на военния транспортен самолет.