|Турски медии: Цените на златото достигнаха четиримесечен връх!
Цените на златото достигнаха рекордни нива на фона на нарастващата несигурност около търговската политика на президента на САЩ Доналд Тръмп и очакванията за намаляване на лихвите. Цената на тройунция злато достигна 3486 долара, докато цената на грам злато достигна рекордно високо ниво от 4611 турски лири.
Несигурността около митата и Федералния резерв тласкат инвеститорите към златото
Федерален апелативен съд в САЩ постанови, че глобалните тарифи на Тръмп са незаконни съгласно закона за извънредно положение. Решението обаче ще остане в сила до 14 октомври, след което администрацията има право да обжалва пред Върховния съд.
Междувременно, изслушването относно опита на Тръмп да отстрани управителя на Федералния резерв Лиса Кук също приключи без решение. Очаква се присъдата да бъде обявена тази седмица.
Тъй като данните за инфлацията в САЩ сочат намаление на лихвите, инвеститорите очакват 87% вероятност за намаление с 25 базисни пункта. Президентът на Федералния резерв на Сан Франциско Мери Дейли също потвърди подкрепата си за намалението.
Златото откри деня на цена от 3445 долара за унция, достигайки дъно от 3437 долара и максимум от 3486 долара. В момента се търгува на цена от 3473 долара. Цената на златото достигна историческия си връх от 3499 долара на 22 април 2025 г.
Златото грам отвори деня на цена от 4 560 турски лири. През деня достигна дъно от 4 546 турски лири и максимум от 4 611 турски лири. В момента се търгува на цена от 4 595 турски лири.
