Имамоглу беше арестуван преди около шест месеца по подозрение в корупция и подпомагане на терористични организации – обвинения, които той категорично отрича.
Според прокуратурата делото обхваща период от десет години, през който на държавата са нанесени щети на стойност близо 160 милиарда турски лири (около 5 милиарда долара). В обвинителния акт се посочва, че прокурорът настоява за присъда от над 2000 години затвор за Имамоглу.
