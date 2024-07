Търговци протестират срещу "Temu"

© temu Тази седмица стотици търговци организираха митинг в офисите на PDD Holdings Inc. в Южен Китай, протестирайки срещу несправедливите според тях санкции, които собственикът на Temu налага все по-често.



Доставчиците, предимно по-малки фирми, които продават китайски стоки на западни купувачи чрез бързо развиващата се платформа Temu, размахваха плакати и крещяха лозунги пред офиса на компанията в Гуанджоу в понеделник, според участници и видеоклипове, разпространени в социалните медии. Някои от тях са успели да влязат в офисите на Temu, но в крайна сметка са се разотишли, без да се срещнат с висшия ръководен състав, според няколко свидетели, които са поискали да не бъдат назовавани поради страх от ответни мерки.



Протестът беше кулминацията на нарастващото разочарование сред търговците и продавачите от трети страни, които смятат, че PDD все повече ги притиска за приходи, тъй като започва скъпоструваща глобална експанзия. Техните оплаквания са съсредоточени върху практиката на PDD да спира плащанията на търговци, за които е преценено, че не са отговорили на очакванията на клиентите, казват хората. Това включва всичко - от неспазване на сроковете за доставка до несъответстващи списъци с продукти, съобщи Bulgaria ON AIR.



Тези санкции или глоби са се увеличили рязко през последните месеци, често без ясно обяснение, казват те. PDD или Temu обикновено или задържат плащането за вече продадени продукти, или налагат глоба в размер на няколко пъти по-висока от цените на дребно, допълват хората. Акциите на PDD се понижиха с 3,5 % в Ню Йорк, което е най-големият им еднодневен спад от юни насам.



Спорът съвпада с агресивната експанзия на марката Temu по целия свят. PDD и нейната платформа Temu изгряха на сцената през 2023 г. със скъпа реклама на Супербоул. Оттогава тя започна да отправя предизвикателство към другия китайски гигант за онлайн пазаруване Shein и дори към Amazon.com Inc. в някои сегменти. Едва този месец стартира в Тайланд.



Тази главоломна глобална експанзия в един момент помогна на регистрираната в САЩ PDD - което означава Pinduoduo - да се превърне в най-ценната компания за електронна търговия в Китай, изпреварвайки дългогодишните лидери Alibaba Group Holding Ltd. и JD.com Inc.