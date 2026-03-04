Turkiye Today.
НАТО прехвана иранска балистична ракета, приближаваща се към турското въздушно пространство
"Балистично оръжие, изстреляно от Иран, което е било засечено да се приближава към турското въздушно пространство, след като е преминало през въздушното пространство на Ирак и Сирия, е било навременно пресечено и неутрализирано от въздушните и ракетни отбранителни сили на НАТО, разположени в Източното Средиземноморие“, се посочва в изявление на министерството от 4 март.
Отломки от прехванатото оръжие са паднали в район Дортьол в провинция Хатай, след като заплахата е била унищожена във въздуха.
Потвърдено е, че отломките принадлежат на противовъздушния прехващач, а не на приближаващата се ракета. Не са съобщени жертви или ранени.
Доклади от Shafaq News и North Press Agency посочват, че иранската балистична ракета е била пресечена над Камишли в североизточна Сирия, близо до турската граница.
Военната база Инчирлик се контролира и управлява от турската армия, въпреки че в нея са разположени американски войски.
Според медийни съобщения САЩ имат над 1000 военнослужещи в Инджирлик.
Турция предупреждава всички страни да не ескалират конфликта и си запазва правото да отговори
Министерството заявява, че "решимостта и способността на Турция да гарантира сигурността на страната и гражданите си са на най-високо ниво".
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.