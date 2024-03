© Typ ce pa peeo cpey e o a-oee coa pe cea, coceoc a ĸoaa aĸa a Fbk-t. Typcĸaa cy a aa a ĸoĸypea ao peea pĸa a ĸopopaa, c ĸoo ce e a ce peca oea a a ey aope ntgrm hrd, coaa Rutr.



Peeeo a a oa a paceae a oa oyopea c opaoo ooee a ĸoaa a aapa cpaaa. Oe pe eĸep aaa oa ypcĸ cy o ĸoĸypea aoa paceae a ĸoaa a Mapĸ yĸpp a oo apyee a aĸoa pe cpae a ee aop a coa e, money.bg.



Oce oa, ypcĸ cy o ĸoĸypea ao oa a t paep a o 0 000 a e o pyo paceae, cpao c yeoee, ĸoeo ĸoaa paa a opeee a coee a a.



eoeeo a coee a a ey ycye a ĸoa t Fbk, ntgrm Wht e peoca ocao opa e e ocao popao, a cy. Oce oa o e apaeo aĸa, e a aco opeee a oop coeeo a a, ĸoeo cope o opa e e ocao a pacee eoĸocaa, oac ce o ĸoĸypea.



acoe caĸ oaa xa apa apyaae a aĸoa a ĸoĸypea cpaaa. Typcĸ ce o ĸoĸypea oaa a, e e ycao, e ĸoaa e pecaa ĸoĸypee c, peaa ycy cepaa a coae pe oa eo peĸae aap, oeaĸ ae, cpa pe ee ycy coae aop.



Ce a, e Mea pa a pepee ec a caoae a ĸoĸypea a e aap a oo o oĸa a cĸe, ĸoo e pepee pe ceae e o. oaa ee aoea coece c o pxo a ĸoaa a 2021 oa.



Koae a coa e oxa oĸyca a aeo Typ, ĸoo pe e o pe aĸo, ĸoo pa aopa ypac opee a coa pe a o p o a papocpaee a "eopa". Oe oaa aaaop axa, e ĸoae a coa e e aĸo epoo a ce ppa ao ĸ aĸoa, ĸoo cĸa o x a peaxa "eopaooo" cpae a coe a a opeee c ace. ce oĸaaxa pa.