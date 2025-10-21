ЗАРЕЖДАНЕ...
|Турция ограничава вноса на стоки от популярни китайски онлайн платформи
От понеделник продуктите, класифицирани като "високорискови", вече няма да могат да влизат в страната чрез пощенски или експресни пратки под опростената митническа декларация. Мярката се очаква да засегне популярни китайски търговски платформи като Temu, AliExpress и Shein, които вече са подложени на проверки и в Европейския съюз (ЕС).
Според изявление на турското министерство, инспекциите на 182 артикула, извършени от дирекциите "Безопасност на продуктите и защита на потребителите" и "Надзор на пазара", са установили, че 148 от тях - или 81% - не отговарят на стандартите за безопасност. Лабораторни тестове са открили токсични вещества, сред които фталати, олово, кадмий и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) - всички известни с канцерогенните си и токсични ефекти при продължително излагане.
Министерството подчерта, че мярката цели да защити общественото здраве и да гарантира, че потребителите в Турция получават достъп до безопасни продукти. Решението следва нарастващия натиск от страна на турските производители, които алармират за навлизането на опасни продукти от Китай. През август председателят на Асоциацията на обувната индустрия в Турция (TASD) Берке Иктен съобщи, че по данни от независими тестове около 50% от внесените китайски обувки, продавани в Temu, съдържат канцерогенни вещества.
Според него годишният оборот на платформата само от продажби на обувки в Турция възлиза на около 200 милиона долара. През август 2024 г. бе намален прагът за безмитен внос от 150 на 30 евро, като новият лимит включва стойността на поръчката, транспорта и доставката.
