Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Турция ограничава вноса на стоки от популярни китайски онлайн платформи
Автор: Росица Чинова 11:24Коментари (0)52
© Turkiye Today
Министерството на търговията на Турция въведе нови ограничения върху вноса на обувки, играчки и кожени изделия от китайските платформи за електронната търговия, след като инспекции разкриха масови нарушения на стандартите за безопасност, предава Turkiye Today.

От понеделник продуктите, класифицирани като "високорискови", вече няма да могат да влизат в страната чрез пощенски или експресни пратки под опростената митническа декларация. Мярката се очаква да засегне популярни китайски търговски платформи като Temu, AliExpress и Shein, които вече са подложени на проверки и в Европейския съюз (ЕС). 

Според изявление на турското министерство, инспекциите на 182 артикула, извършени от дирекциите "Безопасност на продуктите и защита на потребителите" и "Надзор на пазара", са установили, че 148 от тях - или 81% - не отговарят на стандартите за безопасност. Лабораторни тестове са открили токсични вещества, сред които фталати, олово, кадмий и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) - всички известни с канцерогенните си и токсични ефекти при продължително излагане.

Министерството подчерта, че мярката цели да защити общественото здраве и да гарантира, че потребителите в Турция получават достъп до безопасни продукти. Решението следва нарастващия натиск от страна на турските производители, които алармират за навлизането на опасни продукти от Китай. През август председателят на Асоциацията на обувната индустрия в Турция (TASD) Берке Иктен съобщи, че по данни от независими тестове около 50% от внесените китайски обувки, продавани в Temu, съдържат канцерогенни вещества.

Според него годишният оборот на платформата само от продажби на обувки в Турция възлиза на около 200 милиона долара. През август 2024 г. бе намален прагът за безмитен внос от 150 на 30 евро, като новият лимит включва стойността на поръчката, транспорта и доставката.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мит ли е обедняването? Реалните заплати са над два пъти по-високи за десетилетие
Мит ли е обедняването? Реалните заплати са над два пъти по-високи за десетилетие
09:07 / 19.10.2025
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
Шефът на Хърватската национална банка: Това чака България след 1 януари и еврото!
Шефът на Хърватската национална банка: Това чака България след 1 януари и еврото!
15:58 / 19.10.2025
Патриархът отива в родното място на Рилския светец
Патриархът отива в родното място на Рилския светец
08:41 / 19.10.2025
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Взима книжката на обяд и чичо му му казва: "Данчо, моля те, карай внимателно!"
Взима книжката на обяд и чичо му му казва: "Данчо, моля те, карай внимателно!"
09:11 / 19.10.2025
Президентът отиде в Смолян с личния си автомобил, бе посрещнат с аплодисменти
Президентът отиде в Смолян с личния си автомобил, бе посрещнат с аплодисменти
16:31 / 19.10.2025
Актуални теми
Бюджет 2025
Разпадането на правителството “Желязков”
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Бюджет 2024
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: