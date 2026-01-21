Sky News.
"Някои места в Европа са неузнаваеми, честно казано, те са неузнаваеми вече... Обичам Европа и искам тя да просперира.“
Според американския президент през последните десетилетия във Вашингтон и европейските столици се е наложило схващането, че единственият начин за развитие на модерна западна икономика е чрез постоянно увеличаване на държавните разходи, неконтролирана масова миграция и безкраен внос.
"Това е именно пътят, който администрацията на сънливия Джо Байдън и много други западни правителства много неразумно поеха, обръщайки гръб на всичко, което прави страните богати, могъщи и силни.“
