ЗАРЕЖДАНЕ...
Тръмп заплаши да съди водещия на наградите "Грами" заради шега за Епстийн
©
"Песен на годината – това е награда "Грами", която всеки артист иска почти толкова, колкото Тръмп иска Гренландия, което е логично, защото островът на Епстийн вече го няма и той се нуждае от нов, за да се забавлява с Бил Клинтън", заяви Тревър Ноа.
Тръмп отвърна с публикация в Truth Social, наричайки церемонията по връчването на наградите "най-лошата".
"Ноа посочи НЕПРАВИЛНО за мен, че Доналд Тръмп и Бил Клинтън са прекарвали време на острова на Епстийн", пише американският президент.
"Не мога да говоря от името на Бил, но аз никога не съм бил на острова, нито някъде близо до него, и до тази вечер, когато беше направено това невярно и клеветническо изявление, никога не съм бил обвиняван, че съм бил там, дори и от фалшивите медии".
Тръмп призова Ноа да "изясни фактите" и заплаши да съди комедианта.
В имейл от прокурор от Ню Йорк, публикуван миналия месец, се посочва, че Тръмп е летял с частния самолет на Епстийн "много повече пъти, отколкото е било съобщено досега".
В имейл от 7 януари 2020 г. прокурорът посочва, че според записите за полетите Тръмп е летял с частния самолет на Епстийн осем пъти през 90-те години, но не до острова.
Още по темата
Още от категорията
/
Андрей Ковачев: Меркосур ще създаде един огромен пазар от 700 млн. потребители и ще наложи нашите високи стандарти на стоки и услуги
29.01
Над два метра снежна покривка, а валежите продължават: Рекордни снеговалежи предизвикват хаос в Япония
29.01
20 млн. евро обезщетение ще получат близките на загиналите от тежката влакова катастрофа в Испания
27.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Броят на жертвите от пожара в Кран-Монтана нарасна до 41
17:28 / 01.02.2026
Посланикът на Украйна: Вярваме, че Тръмп може да убеди Путин да с...
10:10 / 01.02.2026
Шест души са ранени при стрелба в Луизиана
08:40 / 01.02.2026
Броят на жертвите от влаковата катастрофата в Испания се увеличи ...
18:42 / 31.01.2026
Скандални снимки от ''Досиетата Епстийн'' показват принц Андрю на...
14:43 / 31.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.