Американският лидер Доналд Тръмп заяви, че САЩ може да започнат военни операции и на други места в Южна Америка, пише Sky news.
"Колумбия също е много болна, управлявана от болен човек, който обича да прави кокаин и да го продава на Съединените щати, и няма да го прави много дълго“, каза Тръмп, очевидно визирайки президента на страната Густаво Петро.
На въпрос дали САЩ ще предприемат действия, Тръмп добави: "Звучи ми добре.“ФОКУС
припомня, че след нападението на САЩ срещу Венецуела на 3 януари, президентът на страната Николас Мадуро, трябва да се яви тази вечер в съда в Ню Йорк. Той и съпругата му Силия Флорес са задържани в САЩ по обвинения в наркотероризъм.
