Тръмп за "Буревестник": Путин трябва да сложи край на войната в Украйна, а не да тества ракети
Автор: Николина Александрова 09:54Коментари (0)75
©
Американският президент Доналд Тръмп отхвърли съобщенията, че Русия е тествала междуконтинентална ракета, като в понеделник заявява, че САЩ също разполагат с ядрени подводници, разположени в близост до Русия, предава CNN.

Руският президент Владимир Путин обяви в неделя, че Москва е тествала успешно своята крилата ракета с ядрено задвижване "Буревестник“ и ще работи за разгръщането на оръжието. Руските власти твърдят, че ракетата е останала във въздуха около 15 часа и е изминала около 14 000 километра (8700 мили).

"Те знаят, че имаме ядрена подводница, най-голямата в света, точно пред бреговете им“, заявява Тръмп пред репортери на борда на Air Force One по време на посещението си в Азия.

Путин: Това е уникално оръжие, което никоя друга страна в света не притежава

"Искам да кажа, че тя не трябва да изминава 8000 мили, а те не си играят с нас, нито ние си играем с тях. Ние тестваме ракети постоянно.“

"И между другото, не мисля, че е уместно Путин да говори така“, добавя Тръмп.

"Той трябва да сложи край на войната, която трябваше да продължи една седмица, а вече е в четвъртата си година. Това трябва да направи, вместо да тества ракети.“

Reuters: Тръмп подготвя нови санкции срещу ключови сектори на руската икономика

Обявлението на Путин за новия тест идва, след като Русия предприе нова смъртоносна атака срещу Украйна. То дойде и в същата седмица, в която потенциалната среща на върха с Тръмп се провали, а Белият дом наложи санкции на две от най-големите руски петролни компании (Роснефт и Лукойл) – едни от най-осезаемите действия на администрацията на Тръмп срещу Русия до момента.

Когато репортерите го питат дали се очакват допълнителни санкции, Тръмп отговаря: "Ще разберете.“

