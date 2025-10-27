ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тръмп за "Буревестник": Путин трябва да сложи край на войната в Украйна, а не да тества ракети
Руският президент Владимир Путин обяви в неделя, че Москва е тествала успешно своята крилата ракета с ядрено задвижване "Буревестник“ и ще работи за разгръщането на оръжието. Руските власти твърдят, че ракетата е останала във въздуха около 15 часа и е изминала около 14 000 километра (8700 мили).
"Те знаят, че имаме ядрена подводница, най-голямата в света, точно пред бреговете им“, заявява Тръмп пред репортери на борда на Air Force One по време на посещението си в Азия.
Путин: Това е уникално оръжие, което никоя друга страна в света не притежава
"Искам да кажа, че тя не трябва да изминава 8000 мили, а те не си играят с нас, нито ние си играем с тях. Ние тестваме ракети постоянно.“
"И между другото, не мисля, че е уместно Путин да говори така“, добавя Тръмп.
"Той трябва да сложи край на войната, която трябваше да продължи една седмица, а вече е в четвъртата си година. Това трябва да направи, вместо да тества ракети.“
Reuters: Тръмп подготвя нови санкции срещу ключови сектори на руската икономика
Обявлението на Путин за новия тест идва, след като Русия предприе нова смъртоносна атака срещу Украйна. То дойде и в същата седмица, в която потенциалната среща на върха с Тръмп се провали, а Белият дом наложи санкции на две от най-големите руски петролни компании (Роснефт и Лукойл) – едни от най-осезаемите действия на администрацията на Тръмп срещу Русия до момента.
Когато репортерите го питат дали се очакват допълнителни санкции, Тръмп отговаря: "Ще разберете.“
