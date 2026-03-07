ЗАРЕЖДАНЕ...
Тръмп твърди, че телекомуникационната система на Иран е била унищожена
©
''Унищожихме комуникациите им, всичките им телекомуникации са изчезнали. Не знам как комуникират сега, но мисля, че ще измислят нещо'', заяви той на срещата на върха ''Щитът на Америка'' в Дорал, Флорида.
По-рано Тръмп заяви, че въоръжените сили на САЩ възнамеряват да атакуват райони на Иран, които не са били атакувани преди това. Той добави, че в момента се разглежда възможността за пълно унищожаване на определени райони и неизбежно причиняване на загуба на човешки живот в райони, които преди това не са били обект на атаки.
Още по темата
/
Ивелин Михайлов за Близкия изток: Ние имаме нулева подготовка за един такъв конфликт, трябва да сме 100% неутрални
18:51
Експерт по сигурността: Целите на САЩ и Израел не са постигнати, конфликтът може да продължи още няколко седмици
16:44
Революционната гвардия на Иран обяви, че е атакувала танкер, плаващ под флага на Маршаловите острови, в Персийския залив
16:43
Има надежда сънародниците ни да кацнат във Варна: Международните летища в Дубай частично възобновиха дейността си
11:28
Още от категорията
/
Ще кацнат ли във Варна сънородниците ни: Спряха всички полети от и до Дубай до второ нареждане
10:55
Проучват дали лекарствата с GLP-1 могат да помогнат и срещу зависимости от алкохол и наркотици
05.03
Гръцки F-16 са прехванали ливански дронове, изстреляни към Кипър - полет на Aegean се е върнал в Атина
04.03
Ирански дронове атакуваха QatarEnergy: 20% от световния пазар на втечнен природен газ е застрашен
03.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.