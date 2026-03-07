Сподели close
Телекомуникационната система на Иран е била унищожена по време на американско-израелската военната операция срещу Ислямската република. Това обяви днес президента на САЩ Доналд Тръмп по време на срещата на върха ''Щитът на Америка'' в Дорал, Флорида, предава агенция ТАСС.

''Унищожихме комуникациите им, всичките им телекомуникации са изчезнали. Не знам как комуникират сега, но мисля, че ще измислят нещо'', заяви той на срещата на върха ''Щитът на Америка'' в Дорал, Флорида.

По-рано Тръмп заяви, че въоръжените сили на САЩ възнамеряват да атакуват райони на Иран, които не са били атакувани преди това. Той добави, че в момента се разглежда възможността за пълно унищожаване на определени райони и неизбежно причиняване на загуба на човешки живот в райони, които преди това не са били обект на атаки.