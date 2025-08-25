Новини
Тръмп твърди, че лидерите на ЕС го наричат "президент на Европа"
Автор: Николина Александрова 21:00
Доналд Тръмп заяви в понеделник, че лидерите на ЕС "на шега“ го наричат "президент на Европа“. "Те [лидерите на ЕС] на шега ме наричат президент на Европа“, заявява американският президент пред репортери в Овалния кабинет. "Наричат ме президент на Европа. Това е чест за мен. Харесвам Европа. И харесвам тези хора. Те са добри хора. Те са велики лидери", предава Euractiv.

Коментарите на Тръмп идват седмица, след като седем европейски лидери – включително председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен – се присъединиха към украинския президент Володимир Зеленски за разговори с Тръмп във Вашингтон, в опит да го убедят да продължи да предоставя дипломатическа и военна подкрепа на Киев в войната му срещу Русия.

Визитата в Белия дом се състоя само няколко дни, след като Тръмп разтревожи служителите на ЕС, като проведе набързо организирана среща на върха с Владимир Путин в Аляска – първата му среща на американски преидент с лидера на Кремъл от 2019 г. насам.

"Никога досега не сме имали случай, в който седем плюс всъщност 28, по същество 35, 38 държави бяха представени тук онзи ден – 38 европейски и други държави бяха представени", допълва Тръмп.

Освен фон дер Лайен, Зеленски бе придружен при посещението си в САЩ от Еманюел Макрон от Франция, Фридрих Мерц от Германия, Джорджа Мелони от Италия, Александър Стаб от Финландия, Кийр Стармър от Обединеното кралство и генералният секретар на НАТО Марке Рюте.

Европейската комисия е отказала да коментира посочват от европейската медия.

