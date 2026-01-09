ЗАРЕЖДАНЕ...
Тръмп ще се срещне с лидера на опозицията във Венецуела, тя обеща да му даде Нобеловата си награда
©
"ФОКУС" припомня, че Мачадо подкрепи действията на САЩ в страната и заяви, че "свободна Венецуела", с най-големите си запаси от петрол в света, ще се превърне в "енергиен център" на Северна и Южна Америка.
Още по темата
/
Бивш министър на отбраната: След Мадуро могат да бъдат наложени нови правила между САЩ, Русия, Китай и Иран
08.01
Проф. Чуков: Мадуро е бил наблюдаван къде ходи, какви са навиците му и маршрутите, които ползва
05.01
Керемедчиев: Доналд Тръмп изпълнява едно от предизборните си обещания с отстраняването на Мадуро
05.01
Още от категорията
/
"Военните обекти на Запада в Украйна ще се приемат за легитимни военни цели": Захарова с предупреждение към Лондон и Париж
08.01
Мицотакис привества предложените от ЕК допълнителни 45 млрд. евро за фермерите, продължават опитите за край на блокадите
07.01
Доц. Шаламанов: Нефинализираното споразумение за сигурност поставя България в неизгодна позиция спрямо отбранителното сътрудничество с Украйна
06.01
Специална комисия разследва причините за неизправността, затворила гръцкото въздушно пространство
05.01
Фицо: ЕС, следвайки своята антируска политика, ще стигнат до ръба на пропастта, ООН е на колене
05.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Израел обяви, че Николай Младенов ще оглави Съвета за мир в Газа
22:35 / 08.01.2026
Макрон: Франция ще гласува против търговското споразумение между ...
22:08 / 08.01.2026
Край бреговете на Турция: Дрон атакува петролен танкер, плаващ къ...
17:17 / 08.01.2026
Три жертви след експлозия в жилищна сграда в Германия, сред тях и...
17:13 / 08.01.2026
Семействата на загиналите и ранените при пожара в Кран Монтана вн...
15:42 / 08.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.