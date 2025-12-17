CNBC.
В публикация в социалната си мрежа Truth Social, Тръмп заяви, че това е била страхотна година за САЩ и че "най-доброто тепърва предстои“.
Президентът ще произнесе обръщението си в 21:00 ч. (4:00 ч. българско време на 18 декември). Темата на обръщението все още не е обявена.
Говорителката на Белия дом Каролайн Ливит заяви пред репортери, че част от речта ще се фокусира върху "историческите постижения“ на Тръмп, откакто встъпи в длъжност през януари, заедно с обявления за следващата година, съобщава ABC.
