Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Тръмп ще награди посмъртно Чарли Кърк с Медал на свободата
Автор: Лора Димитрова 19:29Коментари (0)76
©
Президент Доналд Тръмп ще връчи Президентския медал за свобода - най-високото гражданско отличие на САЩ, на убития десен активист Чарли Кърк на церемония в Белия дом, предаде The New York Times.

Кърк, който беше ключов организатор на движението MAGA , беше смъртоносно прострелян на 10 септември, докато говореше на събитие в университета Utah Valley. Тръмп обяви смъртта му в социалните си медии Truth Social, а на следващия ден президентът заяви, че ще награди Кърк с посмъртен медал.

"Чарли беше гигант на своето поколение, защитник на свободата и вдъхновение за милиони и милиони хора“, каза тогава Тръмп. Той прогнозира, че ще има "много голяма тълпа“ за церемонията, която според графика на президента ще се проведе в Източната зала на Белия дом.

Чарли Кърк беше сред най-значимите лидери на движения в съвременната американска политика и помогна за мобилизирането на младите консерватори да подкрепят Тръмп на президентските избори през 2024 г. Но реториката му беше разделяща и включваше критики към правата на гейовете и транссексуалните, както и твърдения, че приемането на Закона за гражданските права от 1964 г. е било "грешка“. Някои критици твърдят, че почитта към него като защитник на свободата на словото е направила някога екстремистки възгледи масови.

Активистът щеше да отбележи 32-ия си рожден ден във вторник. През септември Камарата на представителите и Сенатът одобриха резолюции, с които 14 октомври се обявява за "Национален ден на паметта на Чарли Кърк“.

Още по темата: общо новини по темата: 17
22.09.2025 "Прощавам му": Вдовицата на Чарли Кърк с послание, което Америка трябва да
чуе
18.09.2025 Анализаторът Огнян Дъскарев: В САЩ врят и кипят заради убийството на Чарли
Кърк
18.09.2025 ABC спира популярно вечерно предаване заради "злостни" коментари на водещия за Чарли Кърк и Тръмп
16.09.2025 Тайлър Робинсън е официално обвинен за убийството на Чарли Кърк
14.09.2025 Тръмп: Имаме си работа с радикално лява група лунатици
14.09.2025 TMZ: Заподозряният за убийството на Чарли Кърк е настанен в специален блок на затвора в Юта, следят го да не се самоубие
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Откриха мъртви мъже в Кюстендил и Дупница
Откриха мъртви мъже в Кюстендил и Дупница
11:20 / 13.10.2025
Сблъсък с камион прати две момичета в дупнишката болница
Сблъсък с камион прати две момичета в дупнишката болница
11:40 / 13.10.2025
Ново съоръжение подобрява условията за плуване в Сандански
Ново съоръжение подобрява условията за плуване в Сандански
10:06 / 13.10.2025
Д-р Валентин Симеонов: Не бива да мислим, че Господ е българин! Когато става дума за природата, тя не прави компромиси
Д-р Валентин Симеонов: Не бива да мислим, че Господ е българин! Когато става дума за природата, тя не прави компромиси
09:15 / 12.10.2025
След взрива пред полицията в Дупница - арест в столицата
След взрива пред полицията в Дупница - арест в столицата
09:18 / 13.10.2025
Една газирана напитка на ден може значително да увеличи риска от чернодробни заболявания
Една газирана напитка на ден може значително да увеличи риска от чернодробни заболявания
12:17 / 12.10.2025
"Ние, потребителите": Внимавайте при покупка на тематични костюми и украси за Halloween
"Ние, потребителите": Внимавайте при покупка на тематични костюми и украси за Halloween
11:44 / 12.10.2025
Актуални теми
Разпадането на правителството “Желязков”
Григор Димитров в турнири през 2025-а година
Простреляха близък съюзник на Доналд Тръмп
Вдигане на тежести - състезания и подготовка
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: