Тръмп се качи на борда на Air Force One, очаква го седемчасов полет до Аляска
Автор: Николина Александрова 15:13
©
Американскят президент Доналд Тръмп се качи на борда на Air Force One, с който ще пътува за срещата с руския президент Владимир Питин.

Той не е спрял, за да разговаря с репортерите, но е помахал с ръка, преди да влезе в самолета за седемчасовия полет, отбелязват от Sky News.

Самолетът на американския президент не се следи от общодостъпните системи за мониторинг на полетите.

