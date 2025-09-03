ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тръмп реагира на съобщенията за смущения на GPS сигнала в самолета на Урсула фон дер Лайен в България
Той обви това днес, 2 септември, по време на брифинг в Белия дом.
"Те (смущенията) също така я лишиха от възможността да използва телефона си. Знаете ли, понякога това е хубаво нещо. Понякога може да се случи и на мен и бих бил много щастлив“, коментира Тръмп пред журналисти инцидента.
Американският президент добави още, че "никой не знае“ със сигурност какво е причинило проблемите.
Българският премиер Росен Желязков по-рано заяви, че властите на страната няма да провеждат разследване на факта, че GPS сигналът е бил прекъснат в самолета, превозващ председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
Говорителят на ЕК Анна-Кайса Итконен заяви на брифинг в понеделник, че самолетът, превозващ фон дер Лайен до българския град Пловдив, е имал повреда в електронната навигационна система, докато се е приближавал към летището. Според Итконен, ЕК е получила информация от българските власти, че повредата е причинена от "руска намеса“.
Говорителят на руския президент Дмитрий Песков коментира по-рано твърдението за предполагаемото участие на Русия в инцидента, наричайки го ,,невярна информация''.
По-рано услугата Flightradar24 заяви, че въпреки изявленията на Европейската комисия (ЕК) за повреди в самолета, превозващ ръководителя на ЕК, системите на самолета са регистрирали добър GPS сигнал през целия полет, а полетът е продължил само девет минути по-дълго от планираното.
преди 2 ч. и 40 мин.
