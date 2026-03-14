Тръмп отбеляза, че това е ''една от най-мощните бомбардировки в историята на Близкия изток''.
''Централното командване на САЩ проведе една от най-интензивните бомбардировки в историята на Близкия изток и напълно унищожи всички ВОЕННИ цели на короната на Иран, остров Харг'', написа Тръмп в профила си в Truth Social.
''Взех решение да НЕ унищожавам петролната инфраструктура на острова. Ако обаче Иран или която и да е друга ст
Председателят на Меджлиса (парламента) на Ислямската република Мохамед Багер Галибаф заяви по-рано, че Ислямската република ще престане да проявява сдържаност в случай на агресия срещу нейните острови.
