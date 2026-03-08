ABC News.
''Той ще се нуждае от нашето одобрение. Ако не получи нашето одобрение, няма да издържи дълго'', предупреждава Тръмп.
Иранският външен министър Абас Арагчи заяви в интервю за NBC News в неделя, че изборът на нов върховен лидер на Иран е единствено въпрос на иранския народ и никой друг не трябва да се намесва.
По-рано Ахмад Аламолхода, член на Експертния съвет на Иран, който е отговорен за избора на новия върховен лидер на страната, обяви, че изборите вече са се провели и нов лидер на Иран е избран.
