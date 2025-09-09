Новини
Тръмп предложи домашното насилие да не се счита в официалната статистика за престъпността
Автор: ИА Фокус 13:19Коментари (0)80
©
Американксият президент Доналд Тръмп предложи домашното насилие да не се отчита в официалната статистика за престъпността, отхвърляйки сериозността на съпружеското насилие, наречено от Тръмп като "малка кавга със съпругата", пишат от The Independent

Коментарите на президента предизвикаха вълна от негативни реакции, докато също обсъждаха нашумелите мерки срещу престъпността във Вашингтон. Тръмп обяви извънредното положение в окръг Колумбия миналия месец, за да позволи на федералното правителство да поеме контрола над полицията в столицата на страната, изпращайки Националната гвардия и други федерални агенти, за да подпомогнат на местните охранителни органи да се справят с градската престъпност.

Тръмп лъжливо потвърди, пишат британските журналисти, че мерките му са успели да премахнат напълно престъпността в района, говорейки в Музея на Библията във Вашингтон в понеделник (8 септември), пишат от медията.

"Няма престъпност", казва президентът пред публиката си. "Казаха, че престъпността е намаляла с 87 процента. Тя е повече от 87 процента – на практика нищо."

Във Вашингтон е било регистрирано убийство в неделя, шест кражби на моторни превозни средства, две нападения с оръжия, четири грабежа и повече от 30 случая на кражба, според The ​​New York Times, позовавайки се на полицейски данни, пишат още от британската медия. 

По време на изказването си Тръмп изрази разочарованието си от това, че инцидентите с домашно насилие, случващи се зад затворени врати, трябва да се броят като част от общия брой на престъпленията в града.

"Нещата, които се случват вкъщи, се наричат ​​престъпление", добавя още президентът. "Те ще направят всичко възможно, за да открият нещо. Ако мъжът се скара малко със съпругата си, казват, че това е местопрестъпление."

Клип, публикуван в социалните мрежи с изказването на президента, беше широко споделен и предизвика редица от негативни реакции от американското население.

"Това е пренебрежение към отхвърлянето на домашното насилие като престъпление", коментира републиканският стратег Сара Лонгуел. 

Редица коментари в социалната мрежа "Х" бяха публикувани по повод случващото се в страната: "На всеки 11 часа умира една жена от домашно насилие... така че, естествено, Тръмп работи извънредно, за да каже, че това не е реално", пише потребител в "Х", цитиран от The Independent

Друг потребител публикува снимка, обработена с фотошоп, на Тръмп, произнасящ речта си, облечен в бяла жилетка, за да го окарикатури като съпруг насилник.

Президентът продължава да твърди, че престъпността е извън контрол в много градове в страната, които са управлявани от демократите, и също така изпрати Гвардията в Лос Анджелис през юни месец тази година, за да помогне за потушаването на протестите срещу ICE.

Росица ЧИНОВА

