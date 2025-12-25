Американският президент Доналд Тръмп публикува коледно послание в. точно в негов стил то бе изпълнено с нападки срещу "радикалната левица":"Весела Коледа на всички, включително на радикалната левица, която прави всичко възможно, за да унищожи страната ни, но се проваля с гръм и трясък. Вече нямаме отворени граници, мъже в женските спортове, транссексуални за всичко или слабо правоприлагане. Това, което имаме, е рекорд на фондовата борса и 401 000 долара, най-ниските нива на престъпност от десетилетия, никаква инфлация и вчера БВП от 4,3%, с два пункта по-добър от очакваното. Нашите мита ни донесоха трилиони долари в растеж и благоденствие, както и най-добрата национална сигурност, която някога сме имали. Отново ни уважават, може би както никога досега. Бог да благослови Америка!“, пише американският президент в посланието си.