CNN.
Законопроектът беше изпратен в Белия дом за подпис на президента веднага след приемането му от Камарата на представителите. Подписването на законопроекта от Тръмп беше последната стъпка за възобновяване на правителствените операции.
Гласуването в долната камара на Конгреса показа подкрепа за законопроекта от почти всички членове на Републиканската партия, към които се присъединиха шестима демократи.
Одобреният документ предвижда временно финансиране, което ще продължи до 30 януари. Това означава, че Конгресът ще трябва да се върне отново към преговорите за бюджета в края на януари.
В същото време законопроектът съдържа важна разпоредба, която осигурява финансиране на ключови правителствени програми и агенции до края на 2026 г.
Какво всъщност означава спирането на правителството в САЩ?
Затварянето на правителството е състояние, при което част от американското правителство не работи поради факта, че не е одобрен нов бюджет, който включва сумата пари, необходима за функционирането на държавните агенции. В резултат на такова затваряне държавните агенции остават без финансиране, някои служители отиват в неплатен отпуск, въпреки че критичните служби продължават да работят без заплащане, докато финансирането не бъде възстановено.
Най-дългото затваряне в историята на САЩ продължи 35 дни от 22 декември 2018 г. до 25 януари 2019 г., по време на първия президентски мандат на Доналд Тръмп. Това затваряне на правителството беше причинено от разногласия между Демократическата и Републиканската партии относно финансирането за изграждането на стена на границата с Мексико.
Повечето федерални служители бяха пуснати в неплатен отпуск, докато работниците в критични индустрии продължиха да работят без заплащане.
Според анализатори всяка седмица от затварянето ще струва на икономиката на САЩ до 15 млрд. долара.
