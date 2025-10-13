Новини
Тръмп подписа историческия мирен план за Газа часове след завръщането на всички живи заложници в Израел
Автор: Борислава Благоева 20:31Коментари (0)0
©
Президентът на САЩ Доналд Тръмп и представители на Египет, Катар и Турция подписаха документ за прекратяване на войната в Ивицата Газа между Израел и палестинското движение ХАМАС, съобщава Reuters.

Вечерта на 13 октомври Тръмп заедно със страните-посредници - Египет, Катар и Турция - подписаха документ в Шарм ел Шейх, който закрепва споразумението за прекратяване на военните действия в Ивицата Газа между Израел и ХАМАС.

Подписването се състоя по време на международна среща на върха в Египет. На събитието присъстваха лидери на регионални и европейски страни.

Преди това Тръмп заяви, че счита войната в Газа официално за приключила.

В изказване по-рано в Кнесета (израелския парламент) той заяви, че след края на войната в Газа фокусът трябва да бъде върху прекратяването на войната на Русия и Украйна.

