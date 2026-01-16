Sky News.
Американският президент, коментирайки въпрос за тарифите върху лекарствата, спомена Гренландия. Тръмп се нарече "крал на тарифите“ и заплаши, че може да наложи нови тарифи на страни, които не са съгласни с позицията му, че Съединените щати трябва да управляват острова.
"Мога да го направя и за Гренландия. Мога да наложа тарифи на страни, ако не се споразумеят за Гренландия, защото се нуждаем от острова за националната сигурност. Така че мога да го направя“, добави президентът на САЩ.
Квото Такоа
преди 24 мин.
Лудия дядка се взе за всемогъщ!
