Тръмп пак се ''извъртя'': Никога не е казвал, че Украйна ще спечели войната

© Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че Украйна няма да може да победи Русия във война, въпреки че не изключва такъв вариант. Той заяви това пред репортери по време на среща с министър-председателя на Австралия в Белия дом на 20 октомври, съобщава Sky News.



Тръмп беше попитан за по-ранния си коментар, че Украйна може да спечели войната и да си върне териториите.



Американският лидер отговори:



"Те все още могат да спечелят. Не мисля, че ще се случи, но възможността остава. Никога не съм казвал, че със сигурност ще спечелят - казах, че имат шанс. Всичко може да се случи. Знаете ли, войната е много странно нещо. Случват се много лоши неща, но се случват и много добри неща.“



Тръмп коментира и възможността за бърз край на войната в Украйна, споменавайки омразата между Зеленски и Путин:



"Това са Русия и Украйна и мисля, че ще го направим (да прекратим войната), но ситуацията е трудна, защото има двама лидери, които наистина се мразят. Те се мразят повече от всичко и това всъщност прави нещата малко по-трудни.“



Тръмп добави, че по време на телефонния разговор е помолил Путин да спре да атакува цивилни в Украйна.