ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Тръмп пак се ''извъртя'': Никога не е казвал, че Украйна ще спечели войната
Тръмп беше попитан за по-ранния си коментар, че Украйна може да спечели войната и да си върне териториите.
Американският лидер отговори:
"Те все още могат да спечелят. Не мисля, че ще се случи, но възможността остава. Никога не съм казвал, че със сигурност ще спечелят - казах, че имат шанс. Всичко може да се случи. Знаете ли, войната е много странно нещо. Случват се много лоши неща, но се случват и много добри неща.“
Тръмп коментира и възможността за бърз край на войната в Украйна, споменавайки омразата между Зеленски и Путин:
"Това са Русия и Украйна и мисля, че ще го направим (да прекратим войната), но ситуацията е трудна, защото има двама лидери, които наистина се мразят. Те се мразят повече от всичко и това всъщност прави нещата малко по-трудни.“
Тръмп добави, че по време на телефонния разговор е помолил Путин да спре да атакува цивилни в Украйна.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3806
|предишна страница [ 1/635 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма трагедия край Бургас! Трима младежи загинаха при тежка катастрофа
10:21 / 18.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: