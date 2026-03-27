Truth Social.
''В отговор на искане от иранските власти, моля, считайте това изявление за потвърждение, че спирам унищожаването на енергийната инфраструктура за 10 дни, до 20:00 часа в понеделник, 6 април 2026 г. (2:00 часа българско време на 7 април)'', заяви президентът на САЩ.
''Преговорите продължават и въпреки погрешните твърдения на фалшиви медии, те вървят много добре'', добави американският държавен глава.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.