ЗАРЕЖДАНЕ...
Тръмп отлага ударите по иранските електроцентрали след "много добри разговори" с Техеран
©
В публикация в Truth Social американският президент заявява, че паузата ще продължи пет дни и зависи от "успеха на текущите срещи и дискусии“.
Вашингтон и Техеран проведоха разговори "относно пълно и цялостно разрешаване на враждебните ни отношения в Близкия изток“, заявява Тръмп.
"Имам удоволствието да съобщя, че през последните два дни Съединените американски щати и Иран проведоха много добри и продуктивни разговори относно пълното и окончателно разрешаване на враждебните ни отношения в Близкия изток. Въз основа на добрия тон на тези задълбочени, подробни и конструктивни разговори, които ще продължат през цялата седмица, наредих на Военното министерство да отложи всички военни удари срещу иранските електроцентрали и енергийна инфраструктура за период от пет дни, при условие че текущите срещи и дискусии бъдат успешни. Благодаря ви за вниманието към този въпрос! Президент Доналд Дж. Тръмп".
ФОКУС припомня, че президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да бомбардира електроцентралите на Иран, ако до 48 часа Техеран не възстанови свободата на корабоплаване през Ормузкия проток.
/
/
Арагчи: Решението на Стармър да разреши на САЩ, да използват британските бази за атаки по Иран, може да изложи на риск Великобритания
21.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
канара от изгрев бойс
преди 20 мин.
След изявлението на Тръмп иранското министерство на отбраната заяви, че американският президент лъже, а временният отказ на САЩ да удари енергийния сектор не се дължи на преговори, а на страх от последствията от ударите на КСИР върху енергийния сектор на съседните страни. В същото време ресурси, свързани с Корпуса на гвардейците на ислямската революция, посочват, че в момента не се водят преговори с Тръмп.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.