Тръмп обяви, че ще се срещне с Путин в Будапеща
Автор: Николина Александрова 20:51Коментари (0)53
©
Доналд Тръмп обяви в социалната мрежа Truth Social, че е провел дълъг и ползотворен разговор с руския си колега Владимит Путин. Двамата планират да се срещнат отново Будапеща, Унгария.

"Току-що приключих телефонния си разговор с президента на Русия Владимир Путин, който беше много продуктивен", обяви Тръмп.

"Президентът Путин поздрави мен и Съединените щати за великото постижение за мир в Близкия изток, нещо, за което, според него, се мечтае от векове. Аз действително вярвам, че успехът в Близкия изток ще помогне в преговорите ни за прекратяване на войната между Русия и Украйна. Президентът Путин благодари на първата дама Мелания за ангажираността й с децата".

"Той беше много благодарен и заяви, че това ще продължи. Прекарахме също така много време в разговори за търговията между Русия и Съединените щати, когато войната с Украйна приключи. В края на разговора се споразумяхме, че следващата седмица ще се състои среща на нашите съветници на високо равнище. Първите срещи от страна на Съединените щати ще бъдат ръководени от държавния секретар Марко Рубио, заедно с други лица, които предстои да бъдат определени".

"Мястото на срещата предстои да бъде определено. След това президентът Путин и аз ще се срещнем на договорено място, Будапеща, Унгария, за да видим дали можем да сложим край на тази "неславна“ война между Русия и Украйна. Президентът Зеленски и аз ще се срещнем утре в Овалния кабинет, където ще обсъдим разговора ми с президента Путин и много други въпроси. Смятам, че с днешния телефонен разговор беше постигнат голям напредък".

