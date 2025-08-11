ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Тръмп обяви, че "отива в Русия" в петък
"Ще видя Путин. Отивам в Русия в петък. Не ми харесва да съм тук (във Вашингтон) и да говоря колко е опасно, мръсно и отвратително. Тази някога красива столица е покрита с графити по стените“, обяви Тръмп на пресконференция, посветена на мерките му за сигурност в американската столица.
Кремъл и Белият дом преди това обявиха, че Путин и Тръмп ще се срещнат в Аляска на 15 август.
Тогава помощникът на руския президент Юрий Ушаков отбеляза, че специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф е споменал варианта за тристранна среща между Путин, Тръмп и Володимир Зеленски по време на посещението си в Русия, но Кремъл остави това без коментар, предлагайки да се съсредоточи върху подготовката за двустранна среща на върха.
Самият Путин заяви, че срещата му със Зеленски е възможна, но трябва да има условия за такива преговори, които все още са далеч от създаването. Зеленски от своя страна, заяви, че няма да направи териториални отстъпки за каквито Русия настоява.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3653
|предишна страница [ 1/609 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лъчезар Богданов с отговор на въпроса "Какво правят банките?"
11:57 / 09.08.2025
Кюстендилци с бонус почивен ден за август
16:12 / 09.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: