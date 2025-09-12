ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тръмп обяви: Има арестуван за убийството на Чарли Кърк
Тръмп се появи тази сутрин в предаването Fox & Friends на Fox News, където обяви, че властите "с висока степен на сигурност са намерили "човека, когото търсят“.
"Мисля, че с голяма степен на увереност сме го задържали“, коментира Тръмп по време на изявлението си.
Американският президент заяви, че някой "много близък до убиеца го е предал“.
Той добавя, че подробна информация ще бъде оповестена по-късно днес.
"Фокус" припомня, че в сряда, 10 септември, по време на дебати в Университета в Юта, около двадесет минути след началото на изказването на десния активист Чарли Кърк, се чуха изстрели. Активистът бе хоспитализиран с рани с огнестрелна рана на врата.
Според данни на Департамента за обществен ред на щата Юта, който заедно с ФБР води разследването, стрелецът вероятно е произвел един изстрел от покрива на съседна сграда на територията на университетския кампус в рамките на "целенасочена атака".
По-късно президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи в социалната си мрежа Truth Social, че Кърк е починал от получените рани.
След това американските следователи съобщиха за задържането на вероятния убиец на активиста Чарли Кърк, но след разпита заподозреният бе освободен.
Тръмп заяви, че срещу замесените в убийството на Чарли Кърк е организирана "ловна акция“ и се надяват скоро да го задържат.
